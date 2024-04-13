Семак оценил игру нападающего «Зенита» Кассьерры в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре колумбийского нападающего Матео Кассьерры в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1). Напомним, форвард отметился забитым голом и стал автором результативной передачи.

«Ключевой ли момент с голом Кассьерры? Не ключевой, но очень важный. Легче, когда сразу отыгрываешься. Но своими моментами надо распоряжаться более холоднокровно. Ребят с победой, но есть ещё над чем работать.

Матео всегда работает на команду. А забитые мячи добавляют ему уверенности. Он молодец, поздравил и команду и себя с днём рождения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.