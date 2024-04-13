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Семак оценил игру нападающего «Зенита» Кассьерры в матче с «Краснодаром»

Семак оценил игру нападающего «Зенита» Кассьерры в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре колумбийского нападающего Матео Кассьерры в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1). Напомним, форвард отметился забитым голом и стал автором результативной передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Ключевой ли момент с голом Кассьерры? Не ключевой, но очень важный. Легче, когда сразу отыгрываешься. Но своими моментами надо распоряжаться более холоднокровно. Ребят с победой, но есть ещё над чем работать.

Матео всегда работает на команду. А забитые мячи добавляют ему уверенности. Он молодец, поздравил и команду и себя с днём рождения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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