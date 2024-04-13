Семак объяснил замену Алипа в матче с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил в перерыве матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) защитника Нуралы Алипа.

«Замена Алипа? Возможно, ошибка повлияла на него. Уверенности стало меньше. Да и мы говорили, что защитники не должны так скидывать мяч. Так что приняли такое решение.

У нас не только нет Вендела. Дуглас не тренировался, Марио (Фернандес. — Прим. «Чемпионата»). У нас недобор фланговых защитников, чтобы играть в четвёрке. Поэтому решили с «Краснодаром» изменить схему», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.