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Семак объяснил замену Алипа в матче с «Краснодаром»

Семак объяснил замену Алипа в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил в перерыве матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1) защитника Нуралы Алипа.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Замена Алипа? Возможно, ошибка повлияла на него. Уверенности стало меньше. Да и мы говорили, что защитники не должны так скидывать мяч. Так что приняли такое решение.

У нас не только нет Вендела. Дуглас не тренировался, Марио (Фернандес. — Прим. «Чемпионата»). У нас недобор фланговых защитников, чтобы играть в четвёрке. Поэтому решили с «Краснодаром» изменить схему», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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