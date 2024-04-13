Главный тренер «Краснодара» Мусаев: мне сказали играть в футбол, который я ставил раньше

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о задачах, поставленных руководством клуба на матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором южане уступили со счётом 1:2.

«В плане результата мне не ставили задач. Все понимали — одно очко от первого места, и мы хотим его занять. В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше. Но это не вопрос одного двух дней. Понятно, что тяжело всё перестроить, когда раньше играли в пять защитников ещё и пауза на сборные. Сегодня мы увидели, что изменились — прессинговали, но нас всё равно тянет назад. Понимали, что будет сложно. Но нам никогда не было легко», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.