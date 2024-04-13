Арбитр Федотов отреагировал на критику «Краснодара» в адрес судейства в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Неудачная игра для Иванова в плане управления, трактовки единоборств. В моменте с Алонсо в добавленное время он разобрался: игрок «Краснодара» уже сыграл головой в мяч, и дальше вратарь «Зенита» попал по ней рукой по касательной. Безрассудных действий тут не было. А для пенальти они нужны.

Иванов криво и косо отсудил что в одну, что в другую сторону. Претензии были у обеих команд. Что игроки «Краснодара» падали и корчились, когда ничего не было, что у «Зенита». Были моменты, когда футболисты «Краснодара» фолили и каким-то образом получали штрафной в свою пользу. Дважды так было с Мостовым. Если всё это собрать в кучу, то возмущаться должны болельщики «Зенита». Но они выиграли, поэтому выступать и не будут.

Симуляция Сперцяна — Иванов назначает в пользу «Краснодара» опасный штрафной. Которого нет. И в итоге «Краснодар» забивает гол. Так что я просто не могу понять, что не так Иванов сделал для болельщиков «Краснодара». Да, на протяжении игры множество штрафных было против «Краснодара». Ну бывает такое. Не фолите, значит. Момент с Черниковым вообще можно было и на красную посмотреть. Он «ножницами» срубил игрока «Зенита» сзади. Колено на излом — и что?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.