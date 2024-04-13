Александр Мостовой: если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы «Зениту»
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2), а также подставил под сомнение отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16' 1:1 Кассьерра – 48' 1:2 Артур – 63'
Удаления: Тормена – 90' / нет
«Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма — это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли свою роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату. Думаю, процентов на 80 чемпионская завершена. Вопрос: зачем надо было убирать Ивича? Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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