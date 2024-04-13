Александр Мостовой: если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2), а также подставил под сомнение отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма — это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли свою роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату. Думаю, процентов на 80 чемпионская завершена. Вопрос: зачем надо было убирать Ивича? Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.