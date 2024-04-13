«Это настоящее фиаско». Непомнящий — о крупном поражении «Ахмата»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал разгромную победу калининградской «Балтики» над грозненским «Ахматом» (7:1) в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

«В футболе всё бывает и чудеса тоже случаются. Признаюсь, матч полностью не видел, но переключался и видел, что обе команды играли обоюдоостро, переключусь обратно – уже «Ахмат» снова пропустил. «Балтика» забивала сериями: за 10 минут три гола, а затем ещё по два гола. В Грозном всегда играть сложно, как и в Махачкале. Здесь же «Ахмат» пропустил семь мячей – это настоящее фиаско», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.