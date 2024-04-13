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«Это настоящее фиаско». Непомнящий — о крупном поражении «Ахмата»

«Это настоящее фиаско». Непомнящий — о крупном поражении «Ахмата»
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал разгромную победу калининградской «Балтики» над грозненским «Ахматом» (7:1) в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«В футболе всё бывает и чудеса тоже случаются. Признаюсь, матч полностью не видел, но переключался и видел, что обе команды играли обоюдоостро, переключусь обратно – уже «Ахмат» снова пропустил. «Балтика» забивала сериями: за 10 минут три гола, а затем ещё по два гола. В Грозном всегда играть сложно, как и в Махачкале. Здесь же «Ахмат» пропустил семь мячей – это настоящее фиаско», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

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