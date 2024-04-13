«Ювентус» и «Торино» не смогли выявить победителя в туринском дерби

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались два туринских клуба — «Торино» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Встреча завершилась вничью. Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми голами — 0:0. Отметим, что на 87-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев Иван Юрич.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 63 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» набрал 45 очков после 32 сыгранных матчей и находится на девятой строчке в Серии А.

Ещё в одном матче 32-го тура встречались «Лечче» и «Эмполи». Хозяева поля одержали минимальную победу благодаря голу Николы Сансоне.