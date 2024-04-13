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«Ювентус» и «Торино» не смогли выявить победителя в туринском дерби

«Ювентус» и «Торино» не смогли выявить победителя в туринском дерби
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались два туринских клуба — «Торино» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Италия - Серия А . 32-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:05 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин

Встреча завершилась вничью. Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми голами — 0:0. Отметим, что на 87-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев Иван Юрич.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 63 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» набрал 45 очков после 32 сыгранных матчей и находится на девятой строчке в Серии А.

Ещё в одном матче 32-го тура встречались «Лечче» и «Эмполи». Хозяева поля одержали минимальную победу благодаря голу Николы Сансоне.

Италия - Серия А . 32-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Сансоне – 89'    
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