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Тренер «Ювентуса» Аллегри ответил на вопрос о своём будущем

Тренер «Ювентуса» Аллегри ответил на вопрос о своём будущем
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о своём будущем в туринском клубе.

«В своё время клуб определит лучший вариант для «Ювентуса». Быть в пределах своих целей – это прекрасно, это даёт адреналин и вызывает желание побед. У нас была цель включить молодых игроков в основной состав. Этот проект имеет огромную ценность. Участие или неучастие в Лиге чемпионов имеет большое значение, поэтому мы должны объединить усилия, чтобы попасть туда», — приводит слова Аллегри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 31 тура чемпионата Италии «Ювентус» набрал 62 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая на шесть очков от «Милана», занимающего вторую строчку. На четвёртом месте располагается «Болонья», у которой в активе 58 очков.

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