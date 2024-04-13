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На второй тайм мы вышли выключенными». Защитник «Краснодара» Оласа — о матче с «Зенитом»

На второй тайм мы вышли выключенными». Защитник «Краснодара» Оласа — о матче с «Зенитом»
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал домашнее поражение южан в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). Он забил единственный гол хозяев в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Первый тайм мы начали очень хорошо и очень надёжно, играли очень высоко на части поля соперника. Конечно, во втором тайме мы вышли будто выключенными, что‑то изменилось, не были так же сконцентрированы, как в начале игры. Если борешься за титул, с такими клубами нельзя этого допускать. Теперь мы будем это знать и постараемся сделать всё, чтобы этого не произошло вновь», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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