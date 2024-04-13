«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 3:3 в матче РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

На 44-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Глушенков от центра поля выполнил роскошный навес к правой части штрафной, защитник «Локомотива» Илья Самошников принял мяч и перебросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который хоть и успел коснуться мяча, но не успел помешать голу.

На 53-й минуте матча гол забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, отличившись после углового. На 56-й минуте матча отличился игрок «Локомотива» Максим Глушенков. На 66-й минуте после навеса Максима Глушенкова забил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. На 80-й минуте матча забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный, сыграв на добивании после удара полузащитника Аббосбека Файзуллаева. На 86-й минуте армейцы сравняли счёт после удара защитника Ильи Агапова.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.