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Матео Кассьерра: матч с «Краснодаром» был особенным для меня — всё-таки день рождения

Матео Кассьерра: матч с «Краснодаром» был особенным для меня — всё-таки день рождения
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал выездную победу питерского клуба в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Думаю, что этот матч был особенным для меня — всё-таки день рождения. Мне кажется, впервые в день рождения мне доводится играть, а сегодня мы ещё и так уверенно победили. Я сделал голевую передачу, забил гол, мы увозим три очка из Краснодара, поэтому я очень рад. Большое счастье!

Мы здорово начали первый тайм, но хозяева довольно быстро смогли забить, а потом прессинговали и вели игру, но второй тайм мы провели агрессивнее. Для победы нам нужно было повысить скорость, добавить в атаке, в комбинационной игре, и нам это удалось — мы довольно быстро сравняли счёт, поэтому, я думаю, сегодня победа досталась нам заслуженно», — приводит слова колумбийского форварда пресс-служба ФК «Зенит».

В гонке бомбардиров РПЛ Кассьерра занимает первое место, забив 16 мячей. Отрыв от ближайшего преследователя, форварда «Краснодара» Джона Кордобы составляет пять голов.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками.

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