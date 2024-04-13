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«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах АПЛ
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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах английской Премьер-лиги. Напомним, сегодня, 13 апреля, подопечные Эрика тен Хага сыграли вничью с «Борнмутом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 16'     1:1 Фернандеш – 31'     2:1 Клюйверт – 36'     2:2 Фернандеш – 65'    

Единственным клубом, который смогли обыграть «красные дьяволы» в последних семи матчах, стал «Эвертон» (2:0). За это время «Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2), а также уступил «Фулхэму» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Челси» (3:4).

После 32 сыгранных матчей в АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» 50 набранных очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. От занимающего пятое место «Тоттенхэма» клуб отделяет 10 очков.

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