«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах АПЛ

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в семи последних матчах английской Премьер-лиги. Напомним, сегодня, 13 апреля, подопечные Эрика тен Хага сыграли вничью с «Борнмутом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Единственным клубом, который смогли обыграть «красные дьяволы» в последних семи матчах, стал «Эвертон» (2:0). За это время «Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2), а также уступил «Фулхэму» (1:2), «Манчестер Сити» (1:3) и «Челси» (3:4).

После 32 сыгранных матчей в АПЛ в активе «Манчестер Юнайтед» 50 набранных очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. От занимающего пятое место «Тоттенхэма» клуб отделяет 10 очков.