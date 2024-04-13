Созин: на 90% ничья — Галактионова. Вышли неготовые Дзюба и Тикнизян — и ЦСКА задушил

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Отметим, что «Локомотив» выигрывал со счётом 3:1 по ходу второго тайма, но не смог удержать преимущество.

«Это был лучший тур по качеству игры в сезоне. Мы всегда говорим об ошибках вратарей, других игроков, судей. Но редко когда говорим про ошибки тренеров. И этот тур стал в этом плане показательным: ЦСКА дожал «Локо», только потому что вышли неготовые Дзюба и Тикнизян – и после этого ЦСКА задушил и мог выиграть. На 90% эта ничья – Галактионова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.