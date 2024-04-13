Созин: на 90% ничья — Галактионова. Вышли неготовые Дзюба и Тикнизян — и ЦСКА задушил
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Отметим, что «Локомотив» выигрывал со счётом 3:1 по ходу второго тайма, но не смог удержать преимущество.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44' 1:1 Мусаев – 53' 2:1 Морозов – 55' 3:1 Фассон – 64' 3:2 Заболотный – 80' 3:3 Агапов – 87'
«Это был лучший тур по качеству игры в сезоне. Мы всегда говорим об ошибках вратарей, других игроков, судей. Но редко когда говорим про ошибки тренеров. И этот тур стал в этом плане показательным: ЦСКА дожал «Локо», только потому что вышли неготовые Дзюба и Тикнизян – и после этого ЦСКА задушил и мог выиграть. На 90% эта ничья – Галактионова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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