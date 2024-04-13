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Максим Ненахов: задача «Локомотива» — попасть в тройку РПЛ

Максим Ненахов: задача «Локомотива» — попасть в тройку РПЛ
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о задаче команды на остаток сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Наша задача в РПЛ — попасть в тройку. Мы работаем над этим», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 13 апреля, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе железнодорожников отличились Илья Самошников, Максим Глушенков и Лукас Фассон. За ЦСКА забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 игры.

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