Стало известно, что сказал Федотов игрокам ЦСКА в раздевалке после дерби с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам своей команды после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3).

«За характер, браво! По статистике у них там три тысячи по спринтам, и вы эту команду просто смяли! Было бы несправедливо этот матч отдать. Мы должны были на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Но так же бывает, раз… и какой-то толчок этому послужил. А так, браво!» — сказал Федотов в раздевалке.

Армейцы отыгрались, проигрывая по ходу встречи со счётом 1:3.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.