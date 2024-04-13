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Стало известно, что сказал Федотов игрокам ЦСКА в раздевалке после дерби с «Локомотивом»

Стало известно, что сказал Федотов игрокам ЦСКА в раздевалке после дерби с «Локомотивом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам своей команды после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

«За характер, браво! По статистике у них там три тысячи по спринтам, и вы эту команду просто смяли! Было бы несправедливо этот матч отдать. Мы должны были на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Но так же бывает, раз… и какой-то толчок этому послужил. А так, браво!» — сказал Федотов в раздевалке.

Армейцы отыгрались, проигрывая по ходу встречи со счётом 1:3.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.

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