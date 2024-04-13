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Защитник ЦСКА Келлвен назвал игрока, который понравился ему в атаке «Локомотива»

Защитник ЦСКА Келлвен назвал игрока, который понравился ему в атаке «Локомотива»
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Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался об атакующей игре «Локомотива» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, который закончился со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

— Кто выделялся в атаке «Локомотива»?

— Их девятый номер, Пиняев — очень хороший игрок. Также выделю Самошникова и Фассона. «Локомотив» — большая команда с большими игроками. У них выделяются все, — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев принял участие в 31 матче за «Локомотив» во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

После 23 матчей чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно. Армейцы опережают железнодорожников по личным встречам.

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