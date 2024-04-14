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«Тулуза» обыграла «Ренн» в гостевом матче Лиги 1

«Тулуза» обыграла «Ренн» в гостевом матче Лиги 1
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Дуэ – 20'     1:1 Кассерес – 22'     1:2 Диарра – 32'    

На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ. Ему ассистировал полузащитник Жануэль Белосьян. На 22-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Кристиан Кассерес с передачи Стейна Спирингса. На 32-й минуте матча «Тулузу» вывел вперёд защитник Мусса Диарра с передачи защитника Габриэля Суасо.

«Тулуза» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 29 матчей. «Ренн» находится на девятом месте, заработав 39 очков.

Сегодня завершился ещё один матч в рамках субботнего игрового дня Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Реймс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
3 : 1
Реймс
Реймс
0:1 Накамура – 7'     1:1 Гамейро – 44'     2:1 Силла – 50'     3:1 Сахи – 90+2'    
Удаления: нет / Коне – 45+7'
Турнирная таблица Лиги 1
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