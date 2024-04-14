«Тулуза» обыграла «Ренн» в гостевом матче Лиги 1

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Флоран Батта. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.
На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ. Ему ассистировал полузащитник Жануэль Белосьян. На 22-й минуте счёт сравнял полузащитник гостей Кристиан Кассерес с передачи Стейна Спирингса. На 32-й минуте матча «Тулузу» вывел вперёд защитник Мусса Диарра с передачи защитника Габриэля Суасо.
«Тулуза» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 29 матчей. «Ренн» находится на девятом месте, заработав 39 очков.
Сегодня завершился ещё один матч в рамках субботнего игрового дня Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Реймс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.
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