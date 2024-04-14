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Игрок «Локомотива» Ньямси ответил, когда вернётся на поле после травмы

Игрок «Локомотива» Ньямси ответил, когда вернётся на поле после травмы
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Центральный защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси отреагировал на вопрос о сроках возвращения на поле после травмы.

«Пока не могу сказать, когда я вернусь на поле. Но думаю, что в этом сезоне, если всё будет хорошо», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

27-летний французский центральный защитник Жерзино Ньямси перешёл в «Локомотив» из «Страсбурга» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 3,5 млн. В составе железнодорожников футболист провёл три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Четыре последние календарные игры «Локо» Ньямси пропустил из-за травмы приводящей мышцы, в последний раз он выходил на поле в официальном матче 14 марта 2024 года.

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