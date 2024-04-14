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Генич отреагировал на новость об отставке Абаскаля из «Спартака»

Генич отреагировал на новость об отставке Абаскаля из «Спартака»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Ну вот. Очень неожиданно…» — написал Генич в своём телеграм-канале, сделав репост новости об отставке Абаскаля.

Напомним, московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что заменить Абаскаля в «Спартаке» может как российский, так и зарубежный специалист.

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