Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» обыграло «Сокол» в матче 27-го тура Первой лиги

«Торпедо» обыграло «Сокол» в матче 27-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и московским «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Стефанович – 7'     0:2 Горбунов – 16'    

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперёд. На 16-й минуте полузащитник Игорь Горбунов увеличил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи. Во втором тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами.

«Торпедо» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 34 очка в 26 проведённых матчах. «Сокол» располагается на 16-м месте с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android