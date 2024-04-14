Червиченко: не думаю, что Абаскаль теперь где-то всплывёт, будет болтаться по вторым лигам

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Думаю, руководство не поздно уволило Абаскаля — просто надеялись до последнего. Всё было понятно ещё вчера. Когда ты проигрываешь команде, которая идёт на последнем месте в чемпионате, тут уже [ниже] катиться некуда. Лучше сейчас взять кого-то, чтобы человек за оставшиеся туры посмотрел команду в деле.

В «Спартаке» уже поняли, что с «Зенитом» им тоже ничего не светит. Вряд ли Кержаков начудит так же, как Лещук. Судя по вчерашней игре, «Зенит» только набирает обороты. Кто будет в «Спартаке» справляться с Педро? Дуарте? Классен? Мне просто интересно, кто будет ловить этого Педро. Стало понятно, что жопу надо хоть как-то прикрывать.

Не думаю, что Абаскаль ещё где-то всплывёт. Это из когорты Карреры, Ваноли и, собственно, Абаскаля — набор, который будет болтаться по вторым лигам и надувать пузыри, что [они] тренировали «Спартак», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.