Мостовой: бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав! Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственный матч весной, где «Спартак» неплохо сыграл — это игра с «Зенитом» без Абаскаля», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).