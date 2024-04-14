Гладилин: решение об отставке Абаскаля своевременное. «Спартак» стал неуправляемым

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Решение по поводу отставки Абаскаля уже давно созрело. Оно своевременное. Это можно было сделать и до зимней паузы, потому что у него не складывалась работа в команде. Он не мог сделать поставленную игру. У него большая чехарда с составом — непонятные варианты с игроками. Ему есть единственное оправдание: Абаскаль — начинающий специалист. Ему всего 34 года. Он только начал. «Спартак» его первая серьёзная команда, взяться за такую нелегко. У него просто не хватило ни опыта, ни знаний, ни авторитета. Абаскаль старался, но он пока не готов для такой команды, как «Спартак».

Команда стала неуправляемой. Последние пять туров уже показали, что красно-белые во многом доигрывают чемпионат. Задач никаких нет. В чемпионате даже призовое место не светит. В Кубке то же самое, потому что «Зенит» обыграть очень непросто. И какая дальше перспектива для руководителей клуба и для тренера? Если продолжать так, значит так же будет болтанка в следующем году.

Надо потихоньку начинать искать замену главному тренеру. Времени достаточно. Чтобы не было таких повторений, за выбор главного тренера ответственность должны нести менеджеры, спортивный и генеральный директора. Иначе из команды получится проходной двор — тренера будут менять как перчатки», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).