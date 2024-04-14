Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Гончаренко: мы по делу обыграли «Динамо»

Тренер «Урала» Гончаренко: мы по делу обыграли «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Динамо» в игре 24‑го тура чемпионата России. Матч прошёл в Екатеринбурге сегодня, 14 апреля, и завершился со счётом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Мишкич – 10'     1:1 Тюкавин – 34'     2:1 Каштанов – 90+5'    
Удаления: Каштанов – 90+6' / нет

«Всё очень эмоционально. На протяжении достаточно длительного времени мы чувствовали нервозность, перед игрой с «Динамо» напряжение в раздевалке было достаточно высоким. Рад сегодняшней победе, спасибо болельщикам, в конце они здорово нас мотивировали. Рад за ребят, характер у команды есть. Где‑то было много невезения, мы уступали в равных матчах. Сегодня все собралось воедино. Мы выиграли по делу — и давление оказывали, и хорошо позиционно атаковали», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.

Ранее главный московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от екатеринбургского «Урала».

Материалы по теме
Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android