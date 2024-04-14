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Защитник «Наполи» Ди Лоренцо: в этом сезоне я капитан команды, у которой дела идут неважно

Защитник «Наполи» Ди Лоренцо: в этом сезоне я капитан команды, у которой дела идут неважно
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Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал результат матча 32-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне», который завершился со счётом 2:2, а также оценил то, как складывается нынешний сезон для его команды.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Политано – 16'     1:1 Хеддира – 50'     2:1 Осимхен – 63'     2:2 Хеддира – 73'    
Удаления: Руй – 90+8' / нет

«Мы потеряли важные очки. Мы расстроены, потому что команда выложилась до конца, но не смогли добиться положительного результата.

Я чувствую ответственность, потому что в прошлом сезоне я был капитаном лучшей команды Италии, и, возможно, Европы. В этом году я капитан «Наполи», у которого дела идут неважно.

У нас не очень удачный сезон, и все это знают. К сожалению, мы никогда не играли надёжно в этом сезоне; мы уязвимы, и соперники чувствуют это. Проблемы трудно исправить, но команда делает всё возможное, чтобы улучшить эту ситуацию», — приводит слова Ди Лоренцо Football Italia.

Турнирная таблица Серии А
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