Защитник «Наполи» Ди Лоренцо: в этом сезоне я капитан команды, у которой дела идут неважно

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал результат матча 32-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне», который завершился со счётом 2:2, а также оценил то, как складывается нынешний сезон для его команды.

«Мы потеряли важные очки. Мы расстроены, потому что команда выложилась до конца, но не смогли добиться положительного результата.

Я чувствую ответственность, потому что в прошлом сезоне я был капитаном лучшей команды Италии, и, возможно, Европы. В этом году я капитан «Наполи», у которого дела идут неважно.

У нас не очень удачный сезон, и все это знают. К сожалению, мы никогда не играли надёжно в этом сезоне; мы уязвимы, и соперники чувствуют это. Проблемы трудно исправить, но команда делает всё возможное, чтобы улучшить эту ситуацию», — приводит слова Ди Лоренцо Football Italia.