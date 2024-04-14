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Клопп прокомментировал сенсационное поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»

Клопп прокомментировал сенсационное поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который «красные» проиграли со счётом 0:1.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 14'    

«Мы создали очень много опасных ситуаций у ворот соперника: удары Джонса, Нуньеса, момент Салаха. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, и на самом деле мы говорим только об очень опасных моментах. Мы чувствуем себя по-настоящему ужасно, и сейчас нам нужно немного времени, чтобы отойти от этого. Это действительно плохой матч. Это вторая домашняя игра подряд, которую мы проиграли», — приводит слова Клоппа BBC.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (73). На втором месте «Арсенал» (71), который в данный момент проводит свой матч 33-го тура.

Турнирная таблица АПЛ
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