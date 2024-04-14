Клопп прокомментировал сенсационное поражение «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который «красные» проиграли со счётом 0:1.

«Мы создали очень много опасных ситуаций у ворот соперника: удары Джонса, Нуньеса, момент Салаха. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, и на самом деле мы говорим только об очень опасных моментах. Мы чувствуем себя по-настоящему ужасно, и сейчас нам нужно немного времени, чтобы отойти от этого. Это действительно плохой матч. Это вторая домашняя игра подряд, которую мы проиграли», — приводит слова Клоппа BBC.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (73). На втором месте «Арсенал» (71), который в данный момент проводит свой матч 33-го тура.