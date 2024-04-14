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Пятницкий: Абаскаль был у руля «Спартака» около двух лет, и это время потрачено в трубу

Пятницкий: Абаскаль был у руля «Спартака» около двух лет, и это время потрачено в трубу
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мыслями об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Я ещё полгода назад говорил, что у Абаскаля есть планка, которая не дала бы «Спартаку» добиться больших результатов. У него нет достаточного опыта работы. Его назначение было ошибкой? Да. Он был у руля команды около двух лет, и это время потрачено в трубу. «Спартак» опоздал с этим решением? Когда ещё сезон начался, было видно, что нет стабильности. По ходу чемпионата ситуация не стабилизировалась. Команду по-прежнему лихорадило», — приводит слова Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.

14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

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