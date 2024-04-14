Петржела прокомментировал увольнение Абаскаля из «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля не поможет «Спартаку» превзойти сине-бело-голубых в чемпионате России.

«В «Спартаке» регулярно меняются тренеры, поэтому сложно дать какой-то комментарий по этому поводу. Кого им нужно пригласить, чтобы превзойти «Зенит»? Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят Клоппа. Сейчас совершенно нереально, чтобы «Зенит» финишировал ниже «Спартака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).