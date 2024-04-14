«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»

14 апреля завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал победу со счётом 5:0.
В составе хозяев по голу забили Виктор Бонифасе (25-я минута, с пенальти) и Виктор Бонифасе (60-я минута). Хет-трик оформил хавбек Флориан Вирц (68-я, 83-я и 90-я минуты).
Таким образом, «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, коим является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками пребывает на 12-й строчке.
- 14 апреля 2024
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