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«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»

«Байер» стал чемпионом Германии за пять туров до завершения Бундеслиги, разгромив «Вердер»
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14 апреля завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал победу со счётом 5:0.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

В составе хозяев по голу забили Виктор Бонифасе (25-я минута, с пенальти) и Виктор Бонифасе (60-я минута). Хет-трик оформил хавбек Флориан Вирц (68-я, 83-я и 90-я минуты).

Таким образом, «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, коим является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками пребывает на 12-й строчке.

Таблица Бундеслиги
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