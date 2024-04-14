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«Родина» победила «Ленинградец» в матче Первой лиги благодаря дублю Гордюшенко

«Родина» победила «Ленинградец» в матче Первой лиги благодаря дублю Гордюшенко
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Ленинградец». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым (Саранск). «Родина» одержала победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Гордюшенко – 55'     2:0 Гордюшенко – 78'    

Оба мяча забил полузащитник хозяев Астемир Гордюшенко. Он отличился на 54-й и 78-й минутах.

После этой победы «Родина» поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги-2023/2024. Команда набрала 44 очка после 26 матчей. «Ленинградец» находится на 15-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тольяттинский «Акрон» (46).

В другом матче тура краснодарская «Кубань» на своём поле уступила КАМАЗу со счётом 1:2.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Левин – 3'     1:1 Полюткин – 17'     1:2 Мануйлов – 89'    

На гол кубанца Гаррика Лёвина гости ответили точными ударами защитников Антона Полюткина и Романа Мануйлова.

Турнирная таблица Первой лиги
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