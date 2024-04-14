Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Кузьмин: удаление Рахимова сказалось на игре с «Крыльями»

Тренер «Рубина» Кузьмин: удаление Рахимова сказалось на игре с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался об удалении главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова в перерыве матча.

«Претензии предъявить ребятам невозможно, бились, старались, пропустили необязательный гол со штрафного. В концовке пытались отыграться. Не получилось забить, моменты для этого были. Чем вызвано большое количество нарушений правил? Это футбол, дерби, матч получился.

Удаление Рахимова сказалось? Безусловно, когда главного тренера нет на лавке, это чувствуется. Надеюсь, что мы смогли заменить его», — сказал Кузьмин в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

Материалы по теме
Источник: Рахимов был удалён в перерыве матча за предложение тренеру «Крыльев» подраться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android