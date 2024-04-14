Тренер «Рубина» Кузьмин: удаление Рахимова сказалось на игре с «Крыльями»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался об удалении главного тренера казанского клуба Рашида Рахимова в перерыве матча.

«Претензии предъявить ребятам невозможно, бились, старались, пропустили необязательный гол со штрафного. В концовке пытались отыграться. Не получилось забить, моменты для этого были. Чем вызвано большое количество нарушений правил? Это футбол, дерби, матч получился.

Удаление Рахимова сказалось? Безусловно, когда главного тренера нет на лавке, это чувствуется. Надеюсь, что мы смогли заменить его», — сказал Кузьмин в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.