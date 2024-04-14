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Защитник «Ромы» Н'Дика доставлен в больницу в сознании после матча с «Удинезе»

Защитник «Ромы» Н'Дика доставлен в больницу в сознании после матча с «Удинезе»
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Защитник «Ромы» Эван Н'Дика был доставлен в больницу в сознании. Сегодня, 14 апреля, во время матча 32-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» футболист упал на газон, схватившись за грудь. Встреча была остановлена при счёте 1:1 и будет доиграна позднее.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Удинезе
Удине
Остановлен
1 : 1
Рома
Рим
1:0 Перейра – 23'     1:1 Лукаку – 64'    

«Игрок находится в сознании и был доставлен в больницу для обследования.

Держись, Эван, мы все с тобой!» — написано в сообщении «Ромы».

В составе «Удинезе» отличился Роберто Перейра, за «Рому» забил Ромелу Лукаку.

24-летний Н'Дика перешёл в «Рому» летом прошлого года из немецкого «Айнтрахта». В этом сезоне он провёл за римлян 28 игр во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 23 млн.

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