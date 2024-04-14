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Ещенко: думал, что Абаскаль доработает до лета. Какой смысл сейчас менять тренера?

Ещенко: думал, что Абаскаль доработает до лета. Какой смысл сейчас менять тренера?
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба

«Работу тренера показывает результат. Если результата нет, то, конечно, будут изменения — они и произошли в «Спартаке». Я думал, что Абаскалю дадут доработать до лета. Смысл сейчас менять тренера… Кого сейчас назначать вместо Абаскаля?», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).

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