Осинькин – о возможном назначении в «Спартак»: никто не звонил. Я здесь

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над казанским «Рубином» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги отреагировал на слухи о том, что он может заменить Гильермо Абаскаля на посту рулевого московского «Спартака».

«Никто не звонил. Я здесь. Комментировать все слухи… Меня уже во многие команды сосватали. Сейчас приятно смотреть на турнирную таблицу, хотя у меня есть вопросы по качеству игры. Тем не менее, мы берем очки, выгрызаем их, это приятно», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.

14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.