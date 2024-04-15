«Лион» вырвал победу у «Бреста» в сверхрезультативном матче 29-го тура Лиги 1

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Брест». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. Ему ассистировал защитник Джейк О'Брайен. На 60-й минуте гости сравняли счёт. Забил нападающий Стив Мунье с передачи нападающего Ромена дель Кастильо. На 65-й минуте дель Кастильо вывел «Брест» вперёд. Через три минуты дель Кастильо оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Камори Думбия. На 70-й минуте нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сократил отставание хозяев в счёте. На 79-й минуте забил защитник «Лиона» Николас Тальяфико с передачи Райана Шерки. На 87-й минуте были удалены два игрока: Николас Тальяфико и полузащитник «Бреста» Пьерр Лис-Мелу. На 90+17-й минуте матча полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.

«Брест» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 29 матчей. «Лион» находится на седьмом месте, заработав 41 очко.

Ранее завершился ещё один матч 29-го тура Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Монпелье». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.