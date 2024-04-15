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«Лион» вырвал победу у «Бреста» в сверхрезультативном матче 29-го тура Лиги 1

«Лион» вырвал победу у «Бреста» в сверхрезультативном матче 29-го тура Лиги 1
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Брест». Игра проходила на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 3
Брест
Брест
1:0 Толиссо – 18'     1:1 Мунье – 60'     1:2 дель Кастильо – 64'     1:3 дель Кастильо – 67'     2:3 Ляказетт – 70'     3:3 Тальяфико – 79'     4:3 Мэйтленд-Найлс – 90+16'    
Удаления: Тальяфико – 86' / Лис-Мелу – 86'

На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. Ему ассистировал защитник Джейк О'Брайен. На 60-й минуте гости сравняли счёт. Забил нападающий Стив Мунье с передачи нападающего Ромена дель Кастильо. На 65-й минуте дель Кастильо вывел «Брест» вперёд. Через три минуты дель Кастильо оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Камори Думбия. На 70-й минуте нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сократил отставание хозяев в счёте. На 79-й минуте забил защитник «Лиона» Николас Тальяфико с передачи Райана Шерки. На 87-й минуте были удалены два игрока: Николас Тальяфико и полузащитник «Бреста» Пьерр Лис-Мелу. На 90+17-й минуте матча полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.

«Брест» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 53 очка за 29 матчей. «Лион» находится на седьмом месте, заработав 41 очко.

Ранее завершился ещё один матч 29-го тура Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Монпелье». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Франция - Лига 1 . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 1
Монпелье
Монпелье
1:0 Сарачевич – 45+5'     1:1 Кулибали – 56'    
Турнирная таблица Лиги 1
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