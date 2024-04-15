Игроки «Ромы» навестили Эвана Н'Дику, попавшего в больницу после матча с «Удинезе»

Футболисты «Ромы» посетили, находящегося в больнице партнёра по команде, защитника Эвана Н'Дику. Напомним, что в воскресенье, 14 апреля, игроку римского клуба стало плохо во время матча с «Удинезе» и он упал на газон, схватившись за грудь. Встреча была остановлена при счёте 1:1 и будет доиграна позднее.

«Эван чувствует себя лучше и в хорошем настроении. Он останется под наблюдением для прохождения анализов в больнице», — написано в сообщении «Ромы».

Фото: ФК «Рома»

24-летний Н'Дика перешёл в «Рому» летом прошлого года из немецкого «Айнтрахта». В этом сезоне он провёл за римлян 28 игр во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 23 млн.