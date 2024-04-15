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«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 25-летней давности

«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд 25-летней давности
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Ливерпуль» пропустил в девятом домашнем матче подряд и повторил клубный антирекорд по этому показателю, сообщается в социальной сети X (ранее Twiter) Opta Sports.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 14'    

Такая же неудачная домашняя серия у Ливерпуля была в 1996 и 1999 годах.

Напомним, в своём последнем матче «Ливерпуль» на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 в 33-м туре чемпионата Англии. Отметим, «Ливерпул» потерпел первое поражение за восемь матчей в чемпионате Англии.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на два очка.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы.

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