Пирс Морган: Роналду забил бы более 25 голов за сезон в «Арсенале»

Журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:2).

«Отсутствие у «Арсенала» подходящего нападающего снова преследует команду. Столько моментов в первом тайме, но ни один не реализован. Я думаю, Роналду забил бы более 25 голов за сезон в «Арсенале». Отказ Артеты отдать приоритет лучшему нападающему — его главная недоработка», — написал Морган в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на два очка.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 20 апреля.

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