«Мы не сдались перед матчем». Клопп — о поражении «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнениями по поводу домашней игры 33-го тура чемпионата Англии против «Кристалл Пелес» – 0:1.

«Мы показали правильную реакцию в игре, мы не сдались и не подумали: «Это ещё один выходной». Вовсе нет, ребята очень старались, но в конце этого было недостаточно, мы должны признать это.

Когда ты выиграешь, как менеджер, ты находишь много объяснений: «Это было замечательно, это было замечательно». Когда ты проигрываешь, не так-то легко найти эти вещи. Они могут быть очевидными, но речь не идёт о том, чтобы тыкать пальцем в то или иное.

Решение всегда состоит в том, чтобы на поле мы были вместе. Мы добились того, что у нас есть, потому что были абсолютной машиной без мяча, и именно такими мы должны быть. В этот момент у нас есть ритм, у нас есть импульс в игре, сопернику тяжело, они не чувствуют себя хорошо, мы чувствуем себя гораздо лучше, и тогда эти ребята действительно могут играть в футбол.

В очень сложной ситуации они показали, что могут это сделать и это было хорошо. Но это всё равно недостаточно хорошо, потому что мы проиграли матч. Мы планировали этот день совсем по-другому. Но вот мы здесь, и, как я уже сказал, мы должны с этим справиться», – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

«Ман Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, у них 73 очка. На втором месте идёт «Арсенал» — 71 очко. На третьем — «Ливерпуль», набравший то же 71 очко, но уступающий по дополнительным показателям.