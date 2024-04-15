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«Кристал Пэлас» установил уникальный рекорд в матчах с «Ливерпулем» в эпоху Клоппа

14 апреля «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» 0:1 на домашнем стадионе «Энфилд» в рамках АПЛ.

Как сообщает Squawka, «Кристал Пэлас» стал первым соперником, выигравшим три матча Премьер-лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде» с тех пор, как его возглавил Юрген Клопп:

— «Ливерпуль» 1:2 «Кристал Пэлас» (2015);

— «Ливерпуль» 1:2 «Кристал Пэлас» (2017);

— «Ливерпуль» 1:2 «Кристал Пэлас» (2024).

Отметим, что «Ливерпуль» потерпел первое поражение за восемь матчей в чемпионате Англии.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на два очка.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы.

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