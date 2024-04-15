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Деклан Райс отреагировал на поражение «Арсенала» от «Астон Виллы»

Деклан Райс отреагировал на поражение «Арсенала» от «Астон Виллы»
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Бэйли – 84'     0:2 Уоткинс – 87'    

«Очень досадно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру. Пусть они попали в перекладину в конце тайма, но у нас было два-три момента до этого.

Если ты не используешь свои моменты против таких качественных команд как «Вилла», это может обернуться против тебя во втором тайме. Это Премьер-лига, поэтому нужно сохранять концентрацию все 100 минут. Во втором тайме мы уже не имели столько пространства, как в первом, они никуда не торопились и доставляли нам много проблем.

В конце концов, они забили два гола и полностью уничтожили нас. В футболе встречаются такие дни», – цитирует Райса ВВС.

В среду, 17 апреля, «Арсенал» поедет в гости к «Баварии» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась вничью 2:2.

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