Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Моим парням нравится играть под давлением. Поэтому я уверен, что мы будем бороться до самого конца. Означает ли это, что мы совершенно точно станем чемпионами? Нет, нет. Я этого не говорю. Но мы будем бороться, это точно», — приводит слова Гвардиолы британское интернет-издание Mirror.

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном» на выезде.