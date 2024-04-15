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Семшов назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»

Семшов назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о смене тренера в московском «Спартаке». По его мнению, новый тренер красно-белых должен соответствовать уровню и статусу клуба. Также Семшов назвал две основные кандидатуры на вакантное место на тренерском мостике «Спартака» — это действующий тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

«Спартак» должен возглавить тренер, который будет соответствовать этому футбольному клубу. «Спартак» — это имя в российском футболе, «народная команда», армия болельщиков и гранд. А клуб возглавляют те люди, которые в большом футболе не работали. «Спартак» должен тренировать специалист, который соответствует уровню команды.

У меня пока две кандидатуры для «Спартака» — Станислав Черчесов и Валерий Карпин», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, 14 апреля «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля. На временной основе исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника испанца Владимира Слишковича. В СМИ появлялась информация об интересе «Спартака» к Станиславу Черчесову, Валерию Карпину, Владимиру Ивичу и Паскалю Янсену.

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