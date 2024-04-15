Радимов назвал лучшего тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. По мнению Радимова, красно-белым необходимо любыми способами затащить в команду Валерия Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России. Эксперт считает, что именно Карпин сможет изменить психологию «Спартака».

«Валерий Карпин — это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в «Спартак». Думаю, Владимир Слишкович сейчас попробует что‑то изменить. Но что? Физически команда не готова, за короткое время это не поменять. Можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме Георгий сейчас — это неизвестно, мы видели его матчи без игрового ритма, там была катастрофа», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля. СМИ связывали красно-белых с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем. В данный момент на временной основе команду возглавляет Владимир Слишкович (помощник Абаскаля).