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Ушёл из жизни бывший начальник команды «Спартак» Валерий Жиляев

Ушёл из жизни бывший начальник команды «Спартак» Валерий Жиляев
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Московский «Спартак» объявил, что накануне вечером бывший начальник команды Валерий Жиляев, проработавший в клубе с 1989-го по 2012-й, скончался на 84-м году жизни.

В «Спартаке» Жиляев начал трудиться в 1989 году. С 1996 по 2012 год он занимал должность начальника команды, а также был тренером-администратором и начальником спортивно-технического отдела московского клуба. С 1976-го по 1984-й Жиляев работал в хоккейном «Спартаке».

«Спартак» выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валерия Жиляева. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

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