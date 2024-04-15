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Канчельскис — об отставке Абаскаля: последней каплей стала игра с «Сочи»

Канчельскис — об отставке Абаскаля: последней каплей стала игра с «Сочи»
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Последней каплей стала игра с «Сочи». Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые всё решают. Понятно, что до конца сезона его бы уволили. Впереди семь туров, посмотрим, как Слишкович справится. «Спартак» как обычно профукал сезон.

Руководители решают, кто будет следующим специалистом. Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    
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