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Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Действительно, спасибо за всё, Гильермо!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).

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