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Мхитарян заявил, что не будет делать татуировку в честь вероятного чемпионства «Интера»

Мхитарян заявил, что не будет делать татуировку в честь вероятного чемпионства «Интера»
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Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян заявил, что не будет делать татуировку в честь вероятного чемпионства «нерадзурри». Напомним, после 32 туров Серии А сезона-2023/2024 «Интер» располагается на первом месте в таблице, опережая идущий следом «Милан» на 14 очков.

«Я не люблю татуировки и не стал бы делать тату в знак выигранного скудетто. Если бы я стал чемпионом, это осталось бы в моей голове и в книге истории итальянского футбола. Мне этого достаточно», — приводит слова Мхитаряна Inter Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Генрих выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезона 35-летний хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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