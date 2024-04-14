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«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А, в составе гостей отличился Шомуродов

«Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А, в составе гостей отличился Шомуродов
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Матч закончился со счётом 2:2.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Кальяри
Кальяри
1:0 Тюрам – 12'     1:1 Шомуродов – 65'     2:1 Чалханоглу – 74'     2:2 Виола – 83'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Маркус Тюрам. Ему ассистировал нападающий Алексис Санчес. На 65-й минуте гости сравняли счёт в матче благодаря голу бывшего игрока «Ростова» Эльдора Шомуродова, которому ассистировал нападающий Зиту Лувумбу. На 74-й минуте Хакан Чалханоглу вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 83-й минуте гости сравняли счёт. Отличился полузащитник «Кальяри» Николас Виола. Ему ассистировал Джанлука Лападула.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 83 очка за 32 матча. «Кальяри» находится на 14-м месте, заработав 31 очко.

Турнирная таблица Серии А
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