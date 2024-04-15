Экс-игрок «Зенита» Денис Ткачук рассказал, как его шокировал Александр Кержаков

Бывший футболист «Зенита» и «Нижнего Новгорода» Денис Ткачук рассказал, как Александр Кержаков перевёл его с фланга в центр обороны.

«Впервые меня туда поставили на матч с «Рубином». Я узнал об этом только на предыгровой установке. Для меня было шоком, когда Александр Анатольевич сказал о новой позиции. Ведь я никогда в жизни там не играл. Был левым латералем в Оренбурге, но тут совсем другой опыт. Он меня обнадёжил: «При твоём мастерстве я вижу и уверен, что ты способен на это». В итоге мы забили и не пропустили. И потом туров 10 я на той позиции и играл.

Конечно, было непривычно. Но самое главное для футболиста — игровая практика. А где именно, уже второстепенно. Если ты приносишь пользу даже на неродной позиции, футболиста это только красит», — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.